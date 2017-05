Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

AMBIANCE AFRICA - 09/05/17

Ibrahim Sow, fondateur et Patricia Morais-Ribeiro coordinatrice nous présentent le Salon Afrique Unie, premier salon afro-caribéen d’Europe, il revient pour une quatrième édition pleine de surprises et de nouveautés le SAMEDI 20 MAI 2017 aux Docks - Cité de la Mode et du Design à Paris. Devenu en l’espace de trois éditions un événement incontournable pour les amoureux de la culture afro-caribéenne, le Salon Afrique Unie réunira cette année plus de 20 000 visiteurs et une centaine d’exposants autour de différents espaces dédiés à des secteurs clés.

Entre spectacles et expositions culturelles, conférences thématiques ou encore rencontres professionnelles, le Salon Afrique Unie offrira une infinité de découvertes pour les curieux, petits ou grands.

http://afriqueunie.fr/