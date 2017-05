8 mai 2017

Soudan du Sud : plus d’un million d’enfants réfugiés dans les pays voisins

Des enfants sud-soudanais dans un camp de réfugiés à Yumbe, le 14a vril 2017 en Ouganda ©AFP



Nairobi (AFP)

La guerre civile a forcé plus d’un million d’enfants à fuir le Soudan du Sud et en a déraciné 1,4 million d’autres à l’intérieur du pays, ont déclaré lundi des agences de l’ONU.

Les enfants représentent 62 pour cent des 1,8 million de Soudanais du Sud qui ont fui leur pays pour gagner des camps de réfugiés en Ethiopie, au Kenya et en Ouganda voisins depuis le début du conflit fin 2013, selon un communiqué commun du Fonds des Nations unies pour l’enfance, l’Unicef, et du Haut commissariat de l’ONU aux réfugiés (HCR).

Par ailleurs, 1,4 million d’enfants vivent dans des camps de déplacés à l’intérieur du Soudan du Sud.

"L’avenir d’une génération est en jeu", a déclaré Leila Pakkala, directrice de l’Unicef pour l’Afrique de l’Est et australe.

"Le fait effroyable que près d’un enfant sur cinq au Soudan du Sud a été obligé de fuir son foyer illustre combien le conflit a un effet dévastateur sur les plus vulnérables de ce pays", a-t-elle ajouté dans le communiqué.

Deux ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts.La famine, conséquence directe du conflit, touche plus de 100.000 personnes dans certaines zones du pays et en menace un million d’autres.

"Il n’y a pas aujourd’hui de crise de réfugiés qui me préoccupe plus que le Soudan du Sud", a déclaré le responsable pour l’Afrique du HCR, Valentin Tapsoba, dans le même texte.

L’Unicef dit avoir recueilli un peu plus de la moitié des 181 millions de dollars (164 millions d’euros) réclamés pour cette année tandis que le HCR ajoute n’avoir obtenu que 11 pour cent des 782 millions de dollars qu’il estime nécessaires.