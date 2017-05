8 mai 2017

Conseil d'association UE-Tunisie, 11/05/2017

Le Conseil d'association examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre du partenariat privilégié UE-Tunisie, et il passera en revue les étapes à venir.

Le Conseil discutera des thèmes prioritaires du partenariat UE-Tunisie, à savoir :

le soutien au développement socio-économique et les relations commerciales

et les le partenariat UE-Tunisie pour la jeunesse

les questions de migration et de mobilité

Le Ministre des affaires étrangères de Malte, George Vella, qui représentera la Haute Représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et le Ministre des affaires étrangères de Tunisie, Khemaies Jhinaoui, discuteront des derniers développements politiques et institutionnels ainsi que des progrès dans le processus de transition démocratique en Tunisie. Ils échangeront aussi sur la situation en Libye, ainsi que sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Un accord UE Tunisie sur l'Europe créative et une initiative pilote de développement local intégré seront signés à l'occasion du Conseil d'Association.

Une conférence de presse se tiendra à l'issue de la réunion à 14.15 (à confirmer).

