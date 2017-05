5 mai 2017

Invitation aux medias : lundi 08 mai 2017 à 09h30 au Pavé Antaninarenina - Lancement projet sur nouveau fonds Codex Alimentarius

Au mois de Février 2016, le nouveau fonds fiduciaire du Codex a été lancé avec comme objectif principal d’aider les pays à mettre en place des capacités solides, fortes et durables pour participer au Codex. Les structures nationales du Codex à Madagascar, à savoir l’équipe du Point de Contact du Codex (PCC) et les membres du Comité National du Codex Alimentarius (CNCA), ont soumis un dossier de candidature pour bénéficier de ce fonds afin de pallier aux lacunes identifiées et de capitaliser les acquis tirés de l’outil de diagnostic des capacités nationales. En juillet 2016, Madagascar a été sélectionné en tant que bénéficiaire, avec trois autres pays, parmi une quarantaine de pays candidats.

Le Projet d’« Appui à la mise en œuvre du projet pour le renforcement des structures, processus et systèmes du Codex Alimentarius à l’échelle nationale » financé par le Fonds Fiduciaire 2, sous l’égide de la FAO et de l’OMS, sera lancé officiellement à Antananarivo Madagascar ce lundi 08 Mai 2017, à l’Hôtel Le Pavé Antaninarenina, à partir de 09h30.

Ce projet est défini pour une période de trois ans (2017 à 2019).

Les produits attendus de ce projet sont essentiellement axés sur le renforcement des structures nationales à savoir le Point de Contact du Codex et le Comité National du Codex Alimentarius, ainsi que le renforcement de la communication et de la sensibilisation sur les activités du Codex à travers les Régions.

Ce lancement officiel dudit projet verra la participation des autorités du Gouvernement de Madagascar, des représentants des Organisations de la Société Civile dont les associations et les institutions de recherches, des représentants des entreprises du secteurs privé, des représentants des partenaires techniques et financiers dont l’OMS et la FAO, ainsi que les structures nationales du Codex. Une présentation des grandes lignes d’activités ainsi qu’une clarification des rôles de chaque partie prenante constitueront l’ordre du jour.

L’expert international, lui-même Vice-Président de la Commission du Codex, assurera une formation axée sur les responsabilités spécifiques de chacun dans le Codex et sur l’importance de ce programme. A l’issue de ce lancement, plusieurs activités sont prévues, entre autres des programmes de renforcement de capacités, des séances de sensibilisation, des participations aux travaux à l’international et le développement de la communication.

