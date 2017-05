5 mai 2017

Cameroun - Nations Unies : 381 Milliards de FCFA pour l’aide au développement

Le Gouvernement du Cameroun et le système des Nations Unies présenteront officiellement le Plan Cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) pour le Cameroun 2018-2020 aux partenaires/donateurs, le lundi 8 mai 2017 à partir de 14h à l’hôtel Hilton à Yaoundé.

Généralement élaboré pour une période de cinq ans, le prochain PNUAD couvrira une période de trois ans car il s’aligne à la planification du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi dont l’échéance est fixée en 2020. Dans un contexte où le Cameroun fait face à une crise humanitaire sans précédent dans sa partie septentrionale et à l’Est, le PNUAD 2018-2020 met l’accent sur la construction d’une économie solide, diversifiée, résiliente et qui ne laisse personne en marge. La réduction de l’extrême pauvreté, le renforcement du lien entre l’humanitaire et le développement, avec pour cibles premières les réfugiés, les personnes déplacées internes, et les populations hôtes, plus particulièrement les enfants, les femmes, les jeunes (15 -34 ans) et autres groupes vulnérables dans les régions cibles sont les objectifs principaux de ce cadre de coopération.

Le coût de la mise en œuvre du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement pour la période 2018-2020 est estimé à plus de 600 millions de dollars US, soit 381 Milliards de FCFA dont 68,8% (environ 434 millions dollars US) constitue le montant à mobiliser. Réparti selon les quatre programmes stratégiques du PNUAD, 9,9% de ce budget sera alloué au développement des opportunités d’emplois décents et l'inclusion sociale ; 38,3% seront utilisés pour la santé et nutrition ; 6,3% seront alloués à l'éducation et formation professionnelle et enfin 45,5% seront utilisés pour la résilience, relèvement précoce et sécurité alimentaire.

Le PNUAD 2018-2020 est le résultat d'un processus de consultation avec le gouvernement, les partenaires de développement, les donateurs, le secteur privé et la société civile. Il rassemble l'expertise de 16 agences et programmes dont l’engagement se traduit par des actions concrètes adaptées aux besoins du peuple camerounais.

Agences des Nations Unies intervenant dans le PNUAD 2018-2020 : PNUD, OIT, UNFPA, PAM, UNECA, ONU Femmes, UNICEF, OMS, UNHCR, FAO, OIM, UIT, ONUSIDA, UNESCO, UNHCR.

Distribué par APO pour United Nations - Office of the Resident Coordinator Cameroon.