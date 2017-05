5 mai 2017

Nigeria : cinq morts dans des attentats-suicides dans le nord-est

Des soldats nigérians patrouillent dans une rue de Banki, au nord-est du pays, le 26 avril 2017 ©AFP



Maiduguri (Nigeria) (AFP)

Cinq personnes ont été tuées par deux attentats-suicides attribués au groupe jihadiste Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, a indiqué la police vendredi.

Murtala Ibrahim, porte-parole de la police pour l’Etat du Borno, a rapporté que deux femmes, portant des ceintures explosives, les ont déclenchées jeudi soir dans une foule, dans la zone de Konduga (à une trentaine de km de Maiduguri, la capitale du Borno), "se tuant et tuant 5 autres personnes".

Six personnes ont également été blessées dans ce double attentat, qui a eu lieu à 23h45 jeudi soir (21H45 GMT).

Un membre des milices civiles opérant dans la zone a confirmé l’attaque.

Depuis deux ans, les insurgés ont été chassés de la plupart des territoires dont ils s’étaient emparés en 2014 pour fonder un califat islamique. Mais malgré cet affaiblissement, les attaques et attentats-suicides continuent.

Les check-points militaires, les camps de déplacés et les mosquées de l’Etat du Borno ont été particulièrement visés ces derniers mois.

Le conflit, qui dure depuis huit ans, a fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés, dévastant la région et rendant des millions de personnes dépendantes de l’aide humanitaire