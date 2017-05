4 mai 2017

Semaine tunisienne : un partenariat UE - Tunisie renforcé

« La coopération entre nos deux parlements sort renforcée de cette semaine tunisienne », a déclaré le vice-président du Parlement européen, David-Maria Sassoli à la clôture de l'événement jeudi. « Nous devons maintenant concrétiser les expériences et bonnes pratiques partagées au bénéfice de tous nos concitoyens », a-t-il ajouté.

Du 2 au 4 mai, des membres du Parlement européen (PE) et leurs homologues de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) de Tunisie ont partagé leurs expériences en matière de bonnes pratiques parlementaires, législatives et représentatives et ont notamment débattu :

« L’intensification de l’aide européenne à la nouvelle Tunisie sera d’une importance capitale et nous sera d’un grand apport jetant les bases d’un partenariat stratégique réel et efficace à la hauteur des défis que la Tunisie est appelée à affronter », a déclaré le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Mohammed Ennaceur. « Nous voulons un soutien économique et politique de l’UE comparable à celui fourni aux expériences de transition démocratique de l’Europe du sud et de l’est », a-t-il ajouté.

« Vous avez notre soutien, nous sommes favorables au renforcement de l’aide de l’Union européenne grâce à tous les instruments du partenariat. Il faut non seulement consolider la croissance économique, mais aussi la rendre durable », a souligné le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, lors de l’ouverture de la Semaine tunisienne au Parlement européen mardi 2 mai.

