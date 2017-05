4 mai 2017

Expansion inédite d’ALN (Africa Legal Network) avec l’accueil de trois nouveaux membres francophones

ALN (www.AfricaLegalNetwork.com) annonce l’admission de trois nouveaux membres, s’inscrivant dans sa stratégie d’expansion vers l’Afrique francophone. Les nouveaux membres sont basés en Algérie, en République de Guinée et au Maroc et ont rejoint officiellement ALN depuis le 1er mai 2017.

Depuis octobre dernier, l’alliance a intégré six nouveaux membres, portant au nombre de 16 les pays membres, et faisant d’ALN la plus grande alliance juridique de ce genre en Afrique.

Selon le président d’ALN, Dr. Cheick Modibo Diarra « La stratégie d’expansion d’ALN a été préparée avec soin depuis quelque temps maintenant, nous avons pris le temps de rechercher des cabinets qui correspondent à ALN, ceux qui répondent à nos exigences en termes d'indépendance, de compétence, d'intégrité, d'expertise et d'adéquation culturelle. »

Il ajoute : « Il est évident que le marché francophone, plus globalement le marché africain, recherche des avocats dynamiques, mobiles, aux pointes de la technologie moderne et qui peuvent apporter une expérience internationale en même temps que leurs connexions locales. C’est ainsi que se définit ALN. »

Les nouveaux cabinets membres sont dirigés par Safia Fassi-Fihri pour BFR & Associés au Maroc, Foued Bourabiat pour Bourabiat Associés en Algérie et Salimatou Diallo pour SD Avocats en République de Guinée. Ces trois cabinets travaillent étroitement ensemble depuis de nombreuses années et ont décidé de rejoindre ALN au même moment dans le cadre d’une stratégie commune, axée sur une croissance durable de leurs pratiques respectives en Afrique francophone.

Rejoindre ALN était une étape d’évolution naturelle au vu de la vision panafricaine de ces cabinets. En rejoignant ALN, ils acquièrent un avantage concurrentiel sur leurs marchés avec une capacité régionale et de fortes connexions panafricaines.

ALN considère cette expansion comme une étape de plus vers l’objectif de l'alliance de créer une pratique forte en Afrique francophone. D'autres membres francophones font déjà partie d’ALN : l'île Maurice, le Rwanda et Madagascar. ALN est déjà solidement enracinée en Afrique de l'Est et en Afrique Australe avec une large clientèle constituée par des fonds de capital investissement (private equity), de banques, de multinationales, d’Etat et d'institutions de développement.

ALN a maintenant des compétences linguistiques anglophones, lusophones et francophones intégrées, ce qui le distingue des autres réseaux africains, qui fonctionnent uniquement sur une base régionale ou de simples recommandations.

Karim Anjarwalla, un des fondateurs d’ALN, interrogé sur l’arrivée des nouveaux membres a déclaré que « ALN est en phase de « consolidation » depuis un certain temps, avec le recrutement d’une équipe de professionnels des fonctions supports pour soutenir efficacement les cabinets membres d’ALN. Maintenant que nous disposons de l'infrastructure et du personnel appropriés, nous sommes en mesure de conduire réellement nos plans d'expansion et de présenter un tout nouveau marché aux clients d’ALN ».

Anjarwalla affirme en outre que : « Le succès continu d’ALN en tant que conseil sur des dossiers transfrontalier vient de notre approche unique consistant à collaborer virtuellement avec des équipes basées dans plusieurs bureaux situés dans des pays différents. » ALN pourra capitaliser sur l'augmentation des échanges et des investissements entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone en proposant à ses clients des ressources juridiques sur le terrain. Les membres d'ALN partagent également des ressources techniques et échangent leurs connaissances du marché, des opportunités d’affaires ainsi que des bonnes pratiques, ce qui les place dans une position idéale pour conseiller tout client cherchant à relier l’Afrique francophone et anglophone.

Les nouveaux membres ont ajouté ce qui suit :

Foued Bourabiat (Algérie) a déclaré que l'Afrique francophone jouera un rôle énorme dans le développement du continent africain. « Ce qui a attiré les nouveaux membres à rejoindre l’ALN, est le fait que les cabinets soient tous engagés dans l’idée de travailler ensemble et de combiner leurs forces respectives pour créer une empreinte de l'ensemble du groupe, qu'aucun cabinet pris individuellement ne pourrait développer seul. » Bourabiat a annoncé qu'une équipe francophone dédiée était en place pour coordonner les efforts d'ALN et travailler sur une couverture géographique globale de toute la région.

Safia Fassi Fihri (Maroc) note que les clients marocains ont développé un appétit significatif pour l’expansion de leurs activités vers le reste de l’Afrique. « BFR & Associés utilisera cette plateforme panafricaine pour prendre avantage des nombreuses opportunités qui existent pour les entreprises marocaines de pénétrer les autres marchés africains, particulièrement dans le secteur financier. »

Salimatou Diallo (Guinée) nous a indiqué que cette intégration constituait une première étape dans l’objectif d’ALN de développer son expertise en droit OHADA et que l’alliance regardera comment bénéficier de l’accroissement de l’activité commerciale des pays membres de l’OHADA. « Il est très excitant d’exercer aujourd’hui en Afrique pour un avocat, je pense que nous avons l’opportunité de changer la manière dont les prestations juridiques sont fournies dans la région – et ce pour le meilleur. »

L'équipe d’ALN se prépare également à organiser sa conférence annuelle à Dubaï en octobre, au cours de laquelle les membres accueilleront de nombreux panels de discussions avec des dirigeants d’entreprises clés de calibre mondial pour échanger sur les secteurs, les régions et les opportunités en Afrique qui offrent le plus grand potentiel d'investissement en Afrique francophone ainsi que dans le reste du continent. La conférence accueille chaque année plus de 400 participants et est devenue l'un des événements africains les plus prisés.

