4 mai 2017

Un Top 20 inchangé, petites progressions africaines

À l’heure où les divers championnats s’apprêtent à livrer leur verdict, le football international a connu un mois des plus calmes – un fait fidèlement retranscrit dans le dernier Classement mondial FIFA/Coca-Cola.

Avec seulement sept matches joués, le Top 20 reste inchangé à l’issue de ce mois d’avril, et la perte d’une place par la Slovaquie (24e) constitue le seul mouvement parmi les soixante-treize meilleures nations – avant que la Bolivie (73e, plus 1) ne cause à son tour quelques légers remous.

En dehors du Top 100, certains changements sont plus marquants. Les deux victoires remportées par Madagascar (111e, plus 9) sur le Malawi (114e, moins 14) permettent à ces deux nations d’enregistrer respectivement les plus fortes progression et chute du mois, même si le Soudan du Sud (146e, plus 8) n’est pas loin derrière après avoir battu deux fois la Somalie (206e, inchangé).

Le prochain Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 1er juin 2017.

Veuillez cliquer ici pour voir le classement complet.

Pour en savoir plus sur le classement mondial FIFA/Coca-Cola, veuillez cliquer ici.

Résumé

Leader Brésil (inchangé)

Entrées dans le Top 10 aucune

Sorties du Top 10 aucune

Nombre total de matches disputés 7

Plus grand nombre de matches disputés Madagascar, Malawi, Maurice, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud (2 matches)

Plus grande progression en termes de points Soudan du Sud (plus 31)

Plus grande progression en termes de places Madagascar (plus 9)

Plus grand recul en termes de points Malawi (moins 42)

Plus grand recul en termes de places Malawi (moins 14)

Nouvelles entrées dans le classement aucune

Sorties du classement aucune

Équipes inactives non classées aucune

Distribué par APO pour Fédération internationale de football association (FIFA).