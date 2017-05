4 mai 2017

Lancement des consultations nationales sur l’Objectif de Développement Durable 14 à Antsiranana, Mahajanga et Toliara

La task force interinstitutionnelle pour l’atteinte de l’ODD14 sous le leadership du Ministère de l’Economie et du Plan, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le World Wide Fund For Nature (WWF), annoncent le lancement d’une série de consultations nationales sur l’ODD 14 relatif à la conservation et l’exploitation de manière durable des océans, des mers, et des ressources marines aux fins du développement durable.



Ces consultations se tiendront les 5 – 8 – 12 mai prochains respectivement à Antsiranana, Mahajanga et Toliara et constitueront un cadre de concertation regroupant les entités nationales et décentralisées concernées par la gestion et la conservation des océans, les communautés de ces zones côtières, le secteur privé, ainsi que les partenaires techniques et financiers autour de l’ODD14 et de ses interactions avec les 16 autres objectifs de développement durable. Les produits de ces ateliers permettront également de préparer la participation de Madagascar à la Conférence des Nations Unies sur les Océans qui se tiendra à New York du 5 au 9 juin 2017.



Cette série d’ateliers permettra de définir les engagements du pays dans la mise en œuvre de l’ODD 14, mais aussi de coupler les dispositions internationales prises par le pays à la mise en place d’un cadre de référence stratégique de toutes les interventions contribuant aux cibles de cet objectif.



La task force interinstitutionnelle pour l’atteinte de l’ODD14 a été instituée à Madagascar afin de coordonner et structurer les contributions de chaque partie prenante à ce cadre de référence stratégique, mais également de mettre en place une bonne structure de gouvernance relative à l’atteinte de cet ODD. Cette task force, appuyée par le PNUD, regroupe le Comité National de Gestion Intégrée des Zones Côtières (CNGIZC) de la Primature, six ministères du gouvernement, le Réseau Madagascar de Gestion Locale des Ressources Marines (MIHARI) représentant les communautés locales, le WWF représentant des partenaires d’appui, et le Groupement des Armateurs à la Pêche Crevettière de Madagascar (GAPCM) représentant le secteur privé.



Pour en savoir plus sur les consultations nationales et la Conférence sur les Océans, rendez-vous sur www.OceanActionHub.org.

Distribué par APO pour United Nations Development Programme (UNDP).