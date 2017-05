4 mai 2017

Appel à tous les entrepreneurs et promoteurs de projets du secteur africain des énergies renouvelables

Le concours ACF (Access Co-Development Facility) de 2017 verra les développeurs du continent se disputer une source de financement et d’expertise.

Access Power (www.Access-Power.com), développeur, propriétaire et opérateur de projets au sein des marchés émergents, et son partenaire stratégique EREN RE, ont annoncé aujourd'hui une extension de la date d’échéance des candidatures à l’ACF 2017, la troisième édition de la plateforme de financement et de soutien de la société en faveur des projets d’énergie renouvelable en Afrique.

Il reste un peu plus d'une semaine aux promoteurs de projets d’énergie renouvelable pour soumettre leur candidature au concours ACF et tenter de remporter la récompense de 7 millions de dollars de financement. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 mai 2017.

Aujourd'hui dans sa troisième année, le concours ACF est un mécanisme de soutien financier d’une valeur de 7 millions de dollars conçu pour fournir aux développeurs et aux initiateurs de projets du secteur de l’énergie le soutien au développement, l’expertise technique et le soutien financier requis pour concrétiser leurs projets dans le domaine des énergies renouvelables.

Les gagnants de l’ACF 2017 seront annoncés en direct par le jury d’évaluation final, qui se réunira le 7 juin 2017 lors du Forum de l’énergie africaine à Copenhague. Les finalistes de cette année seront une fois de plus évalués par un groupe indépendant d’experts issus de l’industrie et composé de hauts représentants de Power Africa, InfraCo Africa, Proparco, la banque néerlandaise de développement (FMO) et Access Power qui fournira à Access Power des recommandations sur la viabilité commerciale, technique, sociale et environnementale de chaque projet, sur la base de nombreux critères relatifs au marché, à la réglementation et aux facteurs environnementaux et économiques. Les trois finalistes s’engageront ensuite dans des négociations d’accords directs de développement conjoint (JDA) avec Access Power. Une fois ces accords conclus, Access Power prendra part aux projets et commencera à financer indépendamment les coûts de développement connexes tels que les études de faisabilité, les études du réseau, les études d’impact environnemental et social et les frais de due diligence.

Reda El Chaar, Président exécutif d’Access Power, a déclaré : « Les candidatures à l’ACF de cette année illustrent parfaitement l’incroyable potentiel du secteur africain des énergies renouvelables et des entrepreneurs compétents qui le composent. La mission d’Access Power consiste à fournir à ces projets d’importance un accès rapide au marché, quel que soit leur emplacement. »

« L’ACF de l’année dernière a placé la barre très haut, car nous avons reçu près de 100 candidatures provenant de plus de 25 pays et couvrant l’ensemble du spectre des technologies propres aux énergies renouvelables, ce qui représente une augmentation de 75 % par rapport à l’édition précédente. Nous encourageons tous les entrepreneurs du secteur des énergies renouvelables à soumettre leur projet afin de tenter de travailler à nos côtés et de contribuer à la révolution énergétique de l’Afrique. »

Le formulaire d’inscription à l’édition 2017 de l’ACF et ses lignes directrices sont disponibles sur le site Web d’Access Power : www.Access-Power.com.

Avis aux rédacteurs :

ACF 2017

L’ACF 2017 est un mécanisme de soutien financier conçu pour offrir aux entrepreneurs et aux promoteurs l’expertise technique et le financement nécessaires pour concrétiser leurs projets dans le domaine de l’énergie renouvelable.

• Les inscriptions pour l’ACF 2017 ont débuté en mars 2017.

• La période d’inscription s’étendra de mars à mai 2017.

• Le jury indépendant sera composé d’experts de l’industrie et juridiques, ainsi que de représentants de banques multilatérales de développement.

• Suite au processus de présélection, une liste restreinte de candidats sera choisie ; ces derniers présenteront leur projet au jury lors du Forum africain sur l’énergie qui se tiendra à Copenhague en juin 2017 (http://Africa-Energy-Forum.com).

• Les candidats doivent présentent leur projet au jury lors du forum dans un laps de temps donné et répondre aux questions des membres du jury.

• Les membres du jury évalueront chaque projet selon les critères d’évaluation, en utilisant des pourcentages pondérés.

• Les gagnants s’engageront dans des accords de développement conjoint avec Access Power, qui prendra part aux projets lauréats et financera les coûts de développement connexes tels que les études de faisabilité, les études du réseau, les études d’impact environnemental et social et les frais de due diligence. Access Power fournira également son assistance technique, sa structure financière et ses capacités de gestion du processus de développement.

À propos d’Access Power :

Access Power est un propriétaire développeur et opérateur d’électricité connaissant une forte croissance sur les marchés émergents et frontières, et développe actuellement des projets d’énergie d’une valeur de plus d'1 milliard de dollars dans 23 pays d’Afrique et d’Asie, notamment en Égypte, au Mali, au Nigeria, en Zambie et au Malawi. Fin 2016, Access a mis en service la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Est à Soroti, en Ouganda. Cette centrale fournit aujourd'hui une énergie propre à 40 000 foyers, écoles et petites entreprises. Notre équipe de développement bénéficie d’une expérience approfondie dans le développement et la construction de gros portefeuilles de projets dans le secteur des énergies renouvelables, avec un bilan collectif financier de 30 GW de projets éoliens dans le monde entier.

Pour de plus amples informations : www.Access-Power.com

À propos d’EREN RE :

La société EREN RE, membre du Groupe EREN, a été fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, tous deux ayant une expérience significative dans le secteur des énergies renouvelables. EREN RE développe des projets dans les pays où les énergies renouvelables constituent une réponse économiquement viable à la demande croissante d’électricité. Via des partenariats conclus avec des promoteurs locaux, EREN RE a accumulé un portefeuille de 450 MW (brut) d’actifs d’énergie renouvelable en cours d’exploitation et de construction, et de plus d'1,5 GW d’actifs en cours d’élaboration. Pour de plus amples informations : www.EREN-Groupe.com. ;