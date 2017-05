Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 03/05/2017

Les Etats africains face à leurs diasporas

Longtemps perçues comme de simples pourvoyeuses de fonds, les diasporas africaines sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de plusieurs Etats africains. Comment les impliquer davantage dans le développement de leurs pays d’origine ? Quels soutiens leur apporter dans les pays d’accueil ? Comment construire des liaisons permanentes entre ces diasporas et les structures officielles des pays d’origine, tout en favorisant leur projet de retour ? Autant de questions qui s’inscrivent aujourd’hui dans l’agenda de certains Etats, à l’heure de la montée des nationalismes dans une Europe qui se transforme en forteresse face aux migrations.

Invités :

Luboya Mukadi Kaba, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la République démocratique du Congo. Président de la Maison des Congolais de l’Etranger

Maître Brice Nzamba, Avocat au barreau de Paris. Président du Cercle de la Rupture

Pape Wane, Directeur associé de Fanaday Entertainment initiateur de l’émission de télé-réalité « Diaspora Entrepreneurship » qui vise à soutenir et encourager le retour et l’installation des Maliens de la diaspora