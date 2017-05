3 mai 2017

Aide humanitaire de l'Union européenne à Madagascar : 20 milliards d'ariary en 2017 pour répondre aux besoins suite au passage du cyclone Enawo et aux effets de la sécheresse sur l'insécurité alimentaire dans le Sud

L'Union européenne, à travers la direction générale pour l'aide humanitaire et la protection civile (DG ECHO) a annoncé une aide humanitaire de 47 millions d'euros pour soutenir en 2017 les populations dans le besoin dans les régions des Grands Lacs, de l'Afrique australe et de l'Océan Indien, qui sont toujours confrontées aux conséquences d'années de conflit et de déplacements, à l'insécurité alimentaire généralisée et aux catastrophes naturelles. "Nous sommes solidaires avec les populations africaines. L'aide annoncée aujourd'hui permettra de soutenir des millions de personnes affectées par les déplacements forcés, l'insécurité alimentaire et les catastrophes naturelles dans la région des Grands Lacs et la partie australe du continent. L'UE demeure déterminée à aider les populations dans le besoin, où qu'elles se trouvent, et à n'abandonner personne", a déclaré Christos Stylianides, Commissaire européen à l'aide humanitaire et la gestion des crises.

Sur les 47 millions d'euros annoncés, 6,2 millions d'euros, soit 20 milliards d'ariary iront à Madagascar afin de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables du pays, frappées par le cyclone tropical Enawo le mois dernier ou affectées par les conséquences d'El Niño et de l'insécurité alimentaire qui en découle dans le Sud.

Concernant l'appui en réponse aux conséquences du passage du cyclone Enawo, un budget de 1 million d'euros (3,3 milliards d'ariary) vient d'être débloqué pour contribuer au renforcement des capacités logistiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire auprès des personnes sinistrées (en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial) et pour fournir une assistance en matière de santé, d'eau et d'assainissement pour les ménages les plus affectés (en partenariat avec l'UNICEF). Cet appui s'ajoute à ceux déjà mobilisés par l'Union européenne dans les jours suivants cette catastrophe avec notamment 500 000 euros (1,5 milliard d'ariary) octroyés pour soutenir l'action des organisations de la société civile pour l'aide aux populations sinistrées.

En matière de prévention et réduction des risques de catastrophes, 1 million d'euros (3,3 milliards d'ariary) sera également alloué, dans le cadre d'un partenariat avec CARE Madagascar et Handicap International, pour contribuer au renforcement de la résilience des communautés les plus vulnérables par l'intermédiaire d'actions de réduction de risques de catastrophes inclusives dans la région Est de Madagascar.

Enfin, un budget de 4,2 millions d'euros (13,4 milliards d'ariary) est mobilisé pour poursuivre le soutien à l'action du Programme Alimentaire Mondiale et de l'UNICEF dans le Sud du pays afin de faire face aux ménages affectés par l'insécurité alimentaire du fait de la grave sécheresse liée au phénomène El Nino. Il s'agira notamment de contribuer à améliorer la survie des enfants de moins de 5 ans en situation de malnutrition aigüe sévère et de fournir une assistance aux communautés en situation d'insécurité alimentaire, notamment dans les régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana.

L'Union européenne et ses 28 Etats membres financent plus de la moitié de l'aide humanitaire au niveau mondial. Cette aide est octroyée sur base du respect du droit humanitaire international, et des principes d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité. A travers sa politique humanitaire, l'UE démontre concrètement son engagement en faveur des populations qui ont besoin d'aide dans des situations de vulnérabilité extrême.

Distribué par APO pour European External Action Service (EEAS).