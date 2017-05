Votre essentiel de coiffage revient

Par Essi GNAGLOM, le 3 mai 2017

Naturellement secs et fragiles, les cheveux bouclés, frisés ou crépus nécessitent une attention particulière. Pour choyer et réparer ces cheveux aux besoins spécifiques, LAURA SIM’S, spécialiste du soin ethno-capillaire, vous propose sa crème de coiffage au beurre de karité. Cet ingrédient possède des propriétés ultra-nutritives, réparatrices et restructurantes.

Oubliée la tignasse sans forme, on s’assure des boucles sublimées au rendu plus que naturel !

Une nouvelle perception de la beauté

Pour dompter vos cheveux en un instant

HYDRATATION & NUTRITION

Cette crème de soin conditionneur, à la texture souple et onctueuse, nourrit, assouplit et facilite le démêlage des cheveux sans les alourdir. Le beurre de Karité apporte l’hydratation nécessaire pour laisser les cheveux souples et brillants.

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquez chaque jour sur cheveux secs ou mouillés.

1. Répartir la crème sur l’ensemble de la chevelure :

d’abord sur les pointes puis les longueurs

2. Procéder au coiffage

3. Ne pas rincer