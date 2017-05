3 mai 2017

Maladie non identifiée au Liberia : 12 morts, des cas à Monrovia

Photo prise le 06 octobre 2004 d'un patient sur la terrasse d'une chambre de l'hôpital John Fitzgerald Kennedy à Monrovia. ©AFP



Monrovia (AFP)

Le Liberia a enregistré, y compris dans sa capitale, Monrovia, de nouveaux cas de la maladie non identifiée provoquant fièvre et vomissements, testée négative à Ebola, avec désormais 12 morts en moins de dix jours, selon le ministère libérien de la Santé mardi.

Depuis Genève, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a aussi fait état mardi de nouveaux cas de cette maladie dont les premiers patients ont été enregistrés dans la province de Sinoe, dans le sud-est du Liberia.

Des analyses étaient en cours pour identifier la maladie, testée négative aux virus de la fièvre Ebola et de la fièvre de Lassa, d’après l’OMS et les autorités libériennes.

"Il y a eu deux cas de plus qui ont été déclarés.Le bilan global est maintenant de 21 personnes tombées malades, dont douze sont décédées depuis le dimanche 23 avril", a déclaré un porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic.

A Monrovia, le porte-parole du ministère libérien de la Santé, Sorbor George, a aussi parlé de douze décès parmi les malades enregistrés depuis que les symptômes se sont déclarés à Greenville, chef-lieu de la province de Sinoe.

Il a également affirmé que la maladie avait atteint Monrovia.

"Un homme est venu de Sinoe pour assister à des funérailles à Monrovia et il est tombé malade.Il a montré les mêmes symptômes" que les cas enregistrés dans le comté de Sinoe, "et plus tard, il est mort", sa petite amie est aussi décédée suivant le même schéma, a expliqué M. George.

Selon lui, l’enquête épidémiologique ouverte pour identifier la maladie se poursuivait, les premières analyses ayant écarté la présence virus Ebola et à fièvre Lassa.Des échantillons de sang prélevés sur les patients "ont été envoyés à Atlanta aux États-Unis.Cela prendra quelques semaines pour identifier la maladie", a-t-il dit.

"Tous les échantillons testés ont été négatifs aux fièvres Ebola et de Lassa", et des prélèvement ont été envoyés aux Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) à Atlanta "pour des analyses toxicologiques", a affirmé Tarik Jasarevic de l’OMS.

Des enquêteurs sanitaires ont été déployés pour déterminer un lien potentiel avec les malades dont certains ont assisté récemment aux funérailles d’un chef religieux.

Le Liberia fait partie des trois pays sévèrement affecté par Ebola en Afrique de l’Ouest entre 2013 et 2016.L’épidémie a été déclarée terminée dans la région en juin 2016, après avoir causé plus de 11.300 morts, à plus de 99% en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.