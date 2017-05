2 mai 2017

Soudan du Sud : 400 soldats britanniques déployés au sein de la mission de l’ONU

Des civils sud-soudanais, dans un camp de la Minuss à Bentiu, au Sud-Soudan, le 27 février 2015 ©AFP



Juba (AFP)

Quelque 400 soldats britanniques vont être déployés dans les semaines à venir au sein de la mission de l’ONU au Soudan du Sud (Minuss), où la guerre civile continue de faire des ravages, a annoncé mardi la mission onusienne.

"Des (premières) troupes britanniques, arborant fièrement le béret bleu distinctif (des troupes de maintien de la paix de l’ONU), sont arrivées à Juba aujourd’hui (mardi) pour rejoindre les rangs de la Minuss", selon un communiqué de presse de la mission.

Le contingent britannique, le premier déployé au sein de la Minuss depuis sa création en 2011, est composé de personnel médical et de spécialistes en ingénierie.

Ces derniers seront déployés dans les camps onusiens de protection des civils à Bentiu et Malakal (nord), où ils devront notamment remettre en état et améliorer des routes, des systèmes d’écoulement des eaux et participer à la sécurité des sites.

Près de 80 personnels médicaux seront affectés dans un hôpital de Bentiu, où ils soigneront à la fois des civils mais aussi les 1.800 Casques bleus sur place, sur les 13.000 que compte la mission des Nations Unies.

Le déploiement de ces 400 militaires intervient trois semaines après que la ministre britannique du Développement international Priti Patel a estimé que les violences actuelles au Soudan du Sud relevaient d’un "génocide".

Mais il avait été décidé par le précédent gouvernement britannique, dirigé par le Premier ministre David Cameron.

Deux ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts.Plus de 1,9 million de Sud-Soudanais sont déplacés dans leur pays et plus de 1,7 million sont réfugiés dans les pays voisins.

La famine, conséquence directe du conflit, touche plus de 100.000 personnes dans certaines zones du pays et en menace des millions d’autres.