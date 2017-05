Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 02/05/2017

Présidentielle française 2017

_

Edition consacrée au second tour de la présidentielle. Deux candidats en campagne pour un fauteuil présidentiel, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Deux visions diamétralement opposées de la société française soumises au choix des Français. Verdict, dimanche 7 mai. A quoi ressemblera la France au lendemain de cette élection au caractère inédit ? Comment réussir à rassembler de nouveau les Français, après les fractures et tensions occasionnées au sein de la société par cette présidentielle ?

_

Invités :

Léa Dago-Serry, Journaliste, Représentante du mouvement "En Marche"

Dominique Bourse-Provence, Secrétaire départemental du Front national dans le Val de Marne. Responsable du Front Syndical et Conseiller régional

Baki Youssoufou, Fondateur du site wesign.it, un site de pétitions et d’engagement citoyen. Président d’ "Active génération". Membre du mouvement « Nuit Debout » et co-auteur du livre "#32Mars" paru aux éditions du Cherche-Midi