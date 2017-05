Le JDA est une des émissions les plus célèbres de la radio africaine. C’est la voix des peuples d’Afrique.

Stéphanie Hartmann a rejoint Africa n°1 en 2010, comme assistante de production pour le « Grand Débat ». Auparavant, journaliste pour le magazine panafricain « Continental », Stéphanie Hartmann travaille sur les questions de politique africaine, mais aussi sur les problématiques liés au développement et à la bonne gouvernance.

JDA - 02/05/2017

Conakry, capitale mondiale du livre

Depuis le 23 avril dernier, la capitale guinéenne est pour un an la capitale mondiale du livre. Cet événement devrait permettre la création de plusieurs médiathèques dans la capitale ainsi que des points lecture.

Que pensez-vous de cet événement ? Et comment valoriser la lecture sur le continent, et ailleurs ?