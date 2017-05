2 mai 2017

Le nouveau Représentant de la République-Unie de Tanzanie présente ses lettres de créance

M. James Alex Msekela a présenté aujourd'hui à M. Michael Møller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, les pouvoirs l'accréditant comme Représentant permanent de la République-Unie de Tanzanie auprès de l'Office.

Avant sa nomination, en janvier 2017, au poste de Représentant permanent de son pays auprès des Nations Unies à Genève et à Vienne, M. Msekela était, depuis quatre ans, Ambassadeur de la République-Unie de Tanzanie à Rome, représentant aussi son pays auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Fonds international de développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM) dans la capitale italienne. Durant cette période, il était également accrédité comme Ambassadeur non résident auprès de la Turquie et de la Grèce.

Entre 2000 et 2010, M. Msekela a été membre du Parlement ; il a alors été membre de plusieurs commissions parlementaires permanentes, dont celle des affaires étrangères et de la défense.

Ingénieur de formation, M. Msekela a enseigné à l'Université de Dar es Salaam avant de s'engager en politique lors des élections générales de 2000.

Né le 3 septembre 1959 à Tabora, M. Msekela est marié et père de trois enfants.

