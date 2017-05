2 mai 2017

GE annonce que Clarke Energy est distributeur des moteurs à gaz Jenbacher pour six autres pays en Afrique

La technologie des moteurs à gaz GE aide les clients en Afrique à répondre aux préoccupations en matière d'approvisionnement énergétique et de fiabilité de du réseau

Avec l'ajout de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Ghana, du Kenya, du Maroc et du Rwanda, Clarke Energy est maintenant distributeur des moteurs à gaz de GE’s Jenbacher dans 25 pays à travers le monde

Pour mieux répondre aux besoins croissants et à la demande de fiabilité du réseau en Afrique, GE's Distributed Power (NYSE : GE) (www.GE.com) a récemment annoncé qu'il avait signé un accord avec Clarke Energy pour être distributeur des moteurs à gaz GE’s Jenbacher pour six autres pays en Afrique, à savoir : la Cote D'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Kenya, le Maroc et le Rwanda. Avec cet accord, Clarke Energy est maintenant distributeur des moteurs à gaz de GE’s Jenbacher dans 25 pays à travers le monde.

« La production d'énergie en Afrique est prise en étau entre deux tendances opposées : la demande en électricité, provenant en particulier de l'industrie et les pénuries chroniques en électricité et interruptions de service. Dans le cadre de ses investissements importants dans le futur énergétique de l'Afrique, GE propose des technologies de moteurs à gaz et des solutions renouvelables pour combler l'écart entre l'offre et la demande, créer plus d'autosuffisance énergétique pour les entreprises africaines et réduire l'empreinte carbone industrielle », a déclaré Didier Lartigue , Directeur général, Clarke Energy. « En réponse à la situation énergétique de l'Afrique, Clarke Energy installe des moteurs à gaz Jenbacher afin de fournir une source fiable sur site pour les entreprises africaines ».

Le continent africain est composé de plus de 50 pays et la croissance moyenne de consommation d'énergie par habitant est d'environ 4,1% par an. En Afrique du Sud, particulièrement, le réseau public ne peut pas suivre cette demande et, il existe, en période de pointe, une pénurie critique de capacité de réserve. Le déséquilibre - qui a incité les services publics nationaux à appliquer le délestage des charges (c'est-à-dire le rationnement) en mettant en œuvre des interruptions planifiées - est si important qu'une étude récente de McKinsey & Company estime que l'Afrique subsaharienne a besoin d'investissements d'environ 835 milliards de dollars d'ici 2040 afin d’être en mesure de répondre à la demande croissante d'électricité du continent[1].

« Alors que l'industrie en Afrique cherche les moyens de soulager les ressources limitées du réseau en fournissant autant d’énergie que possible, de nombreuses entreprises africaines se tournent vers GE pour qu’il leur fournisse des solutions énergétiques alternatives, telles que la technologie des moteurs à gaz Jenbacher, » a déclaré Wouter-Jan van der Wurff, Directeur Général, Distributed Power de GE.

« Grâce à notre distributeur Clarke Energy, nous collaborons avec des clients en Afrique pour contribuer à sécuriser le futur énergétique de l'Afrique en élargissant l'utilisation de technologies d'énergie plus propres afin d’améliorer la fiabilité énergétique locale ».

Avec cet accord, Clarke Energy est maintenant distributeur des moteurs à gaz GE’s Jenbacher dans 25 pays, dont l'Algérie, l'Australie, le Bangladesh, le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la France, le Ghana, l'Inde, l'Irlande, le Kenya, le Lesotho, le Maroc, le Mozambique, la Nouvelle-Zélande, le Nigéria, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, la Tunisie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

[1] http://APO.af/XW1KRi.

Distribué par APO pour GE.

Pour plus d’information, contactez :

Susanne Reichelt

GE’s Distributed Power

+43 664 80833 2382

Susanne.Reichelt@GE.com

Alex Marshall

Group Marketing & Compliance Director, Clarke Energy

+44 7917 066 242

Alex.Marshall@Clarke-Energy.com

A propos de Clarke Energy :

Clarke Energy - du groupe Kohler - est leader dans la conception, l'installation et la maintenance à long terme des centrales électriques de moteurs à gaz. Distributeur agréé et partenaire de services pour les moteurs à gaz GE’s Jenbacher dans 25 pays. Clarke Energy emploie plus de 1 100 personnes et possède plus de 5 400 MW d'équipement Jenbacher installés dans différents secteurs opérationnels. Suivez Clarke Energy sur Twitter @ClarkeEnergy et sur LinkedIn (http://APO.af/KuHWQB) et Facebook (http://APO.af/NJBHIX).

Division Distributed Power de GE :

La division Distributed Power de GE est l’un des plus grands fournisseurs d’équipements d’énergie, de moteurs et de services, axés sur la production d’énergie et de compression de gaz sur le lieu d’utilisation ou à proximité. Le portefeuille de produits de cette division comprend des moteurs à gaz industriels de haute efficacité produisant de 200 kW à 10 MW d’énergie pour de nombreux secteurs à l’échelle internationale. En outre, l’entreprise propose une assistance complète sur plus de 36 000 moteurs à gaz dans le monde entier afin de vous aider à répondre à vos défis commerciaux et à mettre en place vos mesures de réussite – partout et à tout moment. S’appuyant sur nos prestataires de service agréés dans plus de 170 pays, le réseau d’entretien international de GE se connecte avec vous localement pour répondre rapidement à vos besoins d’entretien. La division Distributed Power de GE est basée à Jenbach, en Autriche.

À propos de GE Power :

GE Power est un leader mondial dans la fourniture de moteurs, d’équipements électriques et de services axés sur la production d’électricité et la compression de gaz au point d’utilisation finale ou à proximité. Distributed Power offre un portefeuille diversifié de produits, qui comprend des moteurs à gaz efficaces, flexibles en carburant, produisant de 200 kW à 10 MW pour de nombreuses industries à l’échelle mondiale. Nous transformons l’industrie avec les centrales électriques numériques, les turbines à gaz les plus grandes et les plus efficaces au monde, l’équilibre complet des installations, les mises à niveau, et les services ainsi que les applications de valorisation des données. Nos technologies novatrices et nos solutions numériques contribuent à rendre l’énergie plus abordable, fiable, accessible et durable.

Pour de plus amples informations, consultez le site de la société à www.GEPower.com. Suivez GE Power sur Twitter @GE_Power et sur LinkedIn (http://APO.af/9Qm9Or) : GE Power.

À propos de GE :

GE (NYSE : GE) (www.GE.com) est le groupe industriel numérique mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines contrôlées par logiciel et des solutions connectées, adaptées et prédictives. GE s’organise autour d’un échange mondial de connaissance, le « GE Store » (offre de produits GE), à travers lequel chaque activité a accès aux mêmes technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque invention renforce les innovations et les applications dans tous nos secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, ses services, sa technologie et son ampleur, GE produit de meilleurs résultats pour ses clients en parlant le langage de l’industrie.