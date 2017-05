2 mai 2017

Pleins feux sur la 5eme édition du Festival Nollywood Week – 2017

Du jeudi 11 au dimanche 14 mai 2017, le festival Nollywood Week (www.NollywoodWeek.com) prendra ses quartiers à Saint Germain des Prés au cinéma l’Arlequin (75006) pour sa 5ème édition.

Depuis 2013, c’est dans une ambiance glamour et chaleureuse que le Festival Nollywood Week, initiative de l’Association Okada Media, permet au public parisien de découvrir à 39 euros la passe les perles du cinéma Nollywood, ses acteurs en vogue, ainsi que ses talentueux réalisateurs. Cinéma qui s’est d’ailleurs rapidement hissé au deuxième rang mondial des plus grosses industries cinématographiques.

La sélection officielle de cette année fait état de la diversité des genres qui constitue désormais cette industrie cinématographique. En effet, les spectateurs pourront découvrir une comédie avec « Mariage à la Nigériane » de Kemi Adetiba, un drame avec « Le Diner » de Jay Franklyn Jituboh et également, un tout nouveau genre NollyNoir ou le film Noir à la sauce Nollywood revendiqué par le réalisateur britano-nigérian Walter Taylaur avec son film « Catch[point]er » à découvrir en Avant-Première mondiale lors de la clôture du festival le dimanche 14 mai à 20h30.

Nollywood Week c’est également une compétition ! Cette année ce sont 5 films qui seront en lice pour gagner le Prix du Public sponsorisé par Angénieux, une marque d’optiques de caméras qui représente le savoir-faire à la française. Cette année encore, Angénieux mettra à titre gracieux ses optiques à la disposition du lauréat du Prix du Public qui pourra les utiliser lors de son prochain tournage.

Bande annonce de l’édition 2017 du festival (http://APO.af/jGZ0yi).

Distribué par APO pour Nollywood Week Paris Film Festival.

Contact :

press@NollywoodWeek.com

A propos de l’édition 2017 Festival Nollywood Week Paris :

Date des projections grand public : du jeudi 11 au dimanche 14 mai 2017, Cinéma l’Arlequin, 76 rue de Rennes 75006 Paris.

Tarif Passe 4 jours : 39 euros.

Toutes les infos et le programme complet du festival sur www.NollywoodWeek.com.

A propos du Festival Nollywood Week Paris :

Le festival Nollywood Week est le seul événement de la capitale française permettant au public de découvrir toute la richesse du cinéma nigérian.

Véritable fenêtre tournée vers l’Afrique et sa créativité cinématographique, Nollywood Week propose aux festivaliers de découvrir durant 4 jours, une dizaine de projections de films sélectionnés par un jury de professionnels.

Des performances musicales ainsi que des séminaires et ateliers dédiés au monde du cinéma africain viennent enrichir le programme tout au long des festivités.

Le festival Nollywood Week s’achève par la traditionnelle remise du Prix du Public Nollywood, qui récompense les meilleurs talents du cinéma africain.

Le festival Nollywod Week est un projet porté par l’association Okada Media et soutenu par Total, Air France et la Mairie de Paris.