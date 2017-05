2 mai 2017

Mondial de Beach Soccer : le Sénégal se complique la tâche, le Nigeria éliminé

La 3e journée de la phase de groupes du Mondial de Beach Soccer a vu les deux représentants africains s’incliner aux tirs au but lundi. Une défaite rédhibitoire pour le Nigeria, battu par l’Iran (4-4, 1-2 tab) et éliminé. Déjà qualifié, le Sénégal a quant à lui laisser filer la première place du groupe et se coltinera l’Italie en quart.

