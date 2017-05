1er mai 2017

Décès de l’islamologue tunisien Mohamed Talbi, "libre" penseur

Mohamed Talbi le 6 mai 2000 à Tunis ©AFP



Tunis (AFP)

L’historien et penseur tunisien Mohamed Talbi, un "intellectuel libre" qui a combattu durant des décennies l’obscurantisme religieux, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 95 ans, a annoncé le ministère de la Culture.

Né en 1921 à Tunis, agrégé d’arabe et docteur en histoire de l’université de Paris-La Sorbonne, Talbi était l’un des "fondateurs de l’université tunisienne moderne", souligne dans un communiqué ce ministère.

Premier doyen de la Faculté des Lettres de Tunis, ce "grand intellectuel" de la Tunisie indépendante est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages et de centaines d’articles, essentiellement en arabe et en français, qui lui ont valu nombre de distinctions.

Dans une déclaration transmise ultérieurement à l’AFP, le président Béji Caïd Essebsi a exprimé sa "profonde tristesse", saluant un "intellectuel libre" et un "réformiste audacieux".Mohamed Talbi était "un militant national qui a toujours lutté pour la liberté et l’humanité", a-t-il dit.

Durant plus d’un demi-siècle, Talbi, lui-même profondément croyant, aura combattu sans relâche les versions rigoristes de l’islam, en prônant une vision rénovée de la pensée musulmane.

La charia (loi islamique) est une "production humaine" qui n’a "rien à voir" avec l’islam, clamait-il ainsi en 2006 au quotidien français Le Monde, arguant que "la religion, quelle qu’elle soit, ne doit pas être une contrainte"."Je ne cesserai jamais de dire que l’islam nous donne la liberté", ajoutait-il.

"Nulle contrainte en matière de religion.Le Coran est le seul qui dise cette phrase, si claire, si laïque", insistait-il dans un récent entretien à l’hebdomadaire Jeune Afrique.

Soucieux de ne pas se mêler de politique sous la présidence du père de l’indépendance Habib Bourguiba (1957-1987), Talbi s’était en revanche rapidement opposé au régime de Zine el Abidine Ben Ali (1987-2011), entrant notamment en 1995 au Conseil national pour les libertés (CNLT), une ONG de défense des droits de l’Homme.

Persuadé que "l’islam est compatible avec la démocratie", il avait également pris position, après la chute de la dictature, contre le parti islamiste Ennahdha, qu’il avait accusé de chercher à opérer un coup d’Etat pour imposer une dictature théocratique.

Sans concession envers le salafisme, qu’il qualifiait d’"anti-islam", Mohamed Talbi n’était pas tendre non plus envers "le péril de l’islamophobie, nourri" par certains courants du christianisme.Pour eux, le prophète "Mohamed n’a apporté au monde que des choses mauvaises et inhumaines", dénonçait-il à Jeune Afrique.

En France, durant les années 1980, Talbi avait été fait chevalier puis officier de la Légion d’honneur, au nom notamment de son combat pour le dialogue inter-religieux.