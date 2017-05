1er mai 2017

Déclaration de la MONUSCO suite à la signature, le 27 avril, sous l'égide du Parlement congolais, des arrangements particuliers pour la mise en œuvre de l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC) et Chef de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO), Maman Sidikou, prend acte des derniers développements politiques en RDC et exhorte les parties prenantes congolaises à travailler à la mise en œuvre diligente de l’Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Il note également que les arrangements particuliers ont été signés par plusieurs, mais pas par la totalité des parties à l'Accord de la Saint Sylvestre.

Le Représentant spécial réaffirme les dispositions de la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations unies et demande instamment à toutes les parties prenantes de redoubler d’efforts pour parvenir à une plus grande inclusivité en conformité avec la lettre et l'esprit de l'Accord du 31 décembre 2016.

Il réitère sa disponibilité, en étroite concertation avec les dirigeants de la sous-région et de l'Union africaine, à faciliter ce processus par l’entremise de ses bons offices, tel que stipulé dans la résolution 2348, de manière à ce que les parties prenantes congolaises puissent, sans autre délai, s'atteler à la tenue des élections d'ici à la fin de l’année 2017, et ce conformément aux engagements pris au terme de l’Accord politique global et inclusif.

Distribué par APO pour Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO).