Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 28/04/2017

L’actualité de la semaine analysée et commentée par les débatteurs polémistes invités

Débatteurs Polémistes invités :



Cyril Castro, Président d’Europe populaire, parti européen, humaniste et central. Président de l’Association de la droite pour une 6e république

Emmanuel Dupuy, Consultant Défense, Sécurité et Armement. Président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). Secrétaire national chargé des questions défense de l’UDI et Délégué Général chargé des questions internationales des Centristes (ex Nouveau Centre)

Ali Soumaré, Membre du Parti socialiste

Brice Gnene, Juriste, Directeur de l’Immigration et de l’Intégration à la Préfecture de Melun. Responsable du Mouvement « En Marche » à Savigny-sur-Orge

Sommaire :



Présidentielle française 2017

. Les jours d’après le premier tour

. Une France déboussolée - La fin du Front républicain. Le duel Macron – Le Pen – Deux visions de la société française