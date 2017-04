Santé publique France - la vaccination

Par superstagiaire2, le 27 avril 2017

Émission du jeudi 27 avril 2017

La vaccination – A l’occasion de la semaine de la vaccination qui aura lieu du 23 au 29 avril 17

LES INVITES :

Pr Emmanuel Grimprel, Chef du service pédiatrique de l’Hôpital Armand Trousseau.

Sandrine Randriamampianina, chargée de communication à la Direction de la prévention et de la promotion de la santé de Santé publique France (Unité prévention des risques infectieux et environnementaux).

La vaccination est l’un des grands succès de la santé publique. Des millions de vies ont pu être sauvées grâce à ce geste de prévention. L’arrêt de la transmission, voire l’élimination de certaines maladies infectieuses est possible si chacun recourt à la vaccination pour se protéger mais aussi pour protéger les autres, enfants et adultes plus fragiles du fait de leur âge ou de leur état de santé et qui ne peuvent être vaccinés.

Dans cette émission les invités ont expliqué le principe du vaccin, pourquoi il était important de vacciner nos très jeunes enfants, notamment du DTP, de la rougeole, des infections à méningocoque, de l’hépatite B.

Enfin, pour tout savoir sur les vaccins obligatoire et recommandés, pour répondre à toutes les questions que chacun pourraient se poser sur la nécessité de se faire vacciner, n’hésitez pas à vous rendre sur le site http://vaccination-info-service.fr, que Santé publique France vient d’actualisé et à réécouter l’émission en podcast ci-dessous.

