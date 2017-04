27 avril 2017

Évènement de sensibilisation du GIEC à Addis-Abeba

Un évènement de deux jours pour sensibiliser le public au travail du Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC) est organisé du 29 au 30 avril 2017, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

L’évènement, intitulé « Évènement de sensibilisation sur le rôle, les activités et les résultats du GIEC », fera une présentation des conclusions du 5ème rapport d’évaluation (AR5) du GIEC, ainsi que les travaux du Groupe d’experts dans les années à venir - conformément à l’Accord de Paris et autres actions internationale sur la viabilité.

Les responsables politiques, les Organisations de la société civile et les médias sont ciblés, comme l’explique James Murombedzi, Responsable du Centre africain pour la politique en matière de climat, (CAPC) à la CEA.

« Cet événement vise à sensibiliser, en particulier les décideurs politiques sur les résultats de l’AR5 et à mettre en évidence les solutions contre le changement climatique. C’est aussi l’occasion d’aider les étudiants, les Organisations de la société civile et les médias à mieux comprendre la science sur le climat, les solutions contre le changement climatique et le processus du GIEC.

M. Murombedzi ajoute : « Nous voulons mobiliser la participation de la communauté locale de la science et de la recherche et encourager la contribution régionale au cycle AR6 ».

L’évènement rassemblera également des organisations internationales et intergouvernementales, des membres de la communauté de gestion du risque climatique et des catastrophes, des chefs d’entreprises, des médias nationaux et internationaux, des étudiants et des groupes de jeunes.

Le GIEC est l’organe principal de l’évaluation du changement climatique, établi par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement. Son activité principale consiste à préparer des rapports d’évaluation complets sur le changement climatique à intervalles réguliers, généralement tous les cinq à sept ans.

L’évènement est organisé en coopération avec la Commission économique pour l’Afrique.

Distribué par APO pour United Nations Economic Commission for Africa (UNECA).