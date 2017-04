Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 26/04/2017

Le temps de la justice, au Burkina Faso

Ouverture demain, 27 avril, du procès de l’ancien président Blaise Compaoré et 31 de ses ministres, poursuivis pour complicité d’homicide volontaire et de coups et blessures volontaires lors de la répression de l’insurrection populaire qui a conduit à la chute du régime en 2014. Ce procès pourrait être une première étape ouvrant la voie à d’autres procédures judiciaires visant l’ancien président aujourd’hui exilé en Côte d’Ivoire dont il a désormais la nationalité. Trois ans après le mouvement insurrectionnel ayant empêché une manipulation opportuniste de la Constitution, dans quel climat se déroulera cet épisode judiciaire au Burkina Faso ?

Invités :

Nabaloum Sibiri, Membre du MPP, Secrétaire général de la section France du MPP (Mouvement du peuple pour le progrès)

Bruno Jaffré, Historien de la révolution du Burkina Faso (1983-1987). Biographe du président Thomas Sankara. Membre de l’association Survie et administrateur du site thomassankara.net.

Alpha Yago, Chargé du mouvement associatif au sein du CDP (Congrès pour la Démocratie et le Progrès, ancien parti au pouvoir)

Ousmane Paré, Rédacteur en chef à Radio Oméga