25 avril 2017

Signature des deux conventions pour les organisations Programme Alimentaire Mondial (PAM) / Solidarités International (SI) et Alliance for International Medical Action (ALIMA)

La signature de deux conventions de subventions versées par la France au Programme Alimentaire Mondial (PAM) et au deux ONG Solidarités International et Alliance for International Medical Action (ALIMA) au profit des populations vulnérables a lieu ce mercredi 26 avril à 11h à la Résidence de France.

Elle aura lieu en présence de S.E l’Ambassadeur, Gilles Thibault, du représentant du PAM, Abdoulaye Balde, du Représentant du HCR, Kouassi Etien, et des représentants des ONG ALIMA et Solidarités International, Théolinde Gentil et Serges Ymadjeu

La première subvention de 850 000 euros (560 millions de FCFA) pour le Programme Alimentaire Mondial (PAM) Cameroun permettra de soutenir les réfugiés centrafricains ainsi que les populations locales vulnérables dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua à travers des activités d'assistance alimentaire et de nutrition. Ces interventions permettront de répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité alimentaire, tout en s'engageant dans des activités de soutien aux moyens de subsistance en vue de renforcer l'autonomie des ménages dans le moyen et le long terme.

La seconde subvention de 250 000 euros (164 millions de FCFA) pour ALIMA et Solidarités International est destinée à apporter une réponse d’urgence à la crise nutritionnelle qui touche les déplacés internes camerounais dans le Logone et Chari - chassés de leurs maisons et de leurs terres suite au conflit de Boko Haram – ainsi qu’une aide aux femmes et aux enfants des communautés hôtes de la région de l’Extrême-Nord qui les accueillent dans leurs villages et leurs foyers.

Par ces subventions, la France exprime sa solidarité envers les populations durement touchées par le conflit Boko Haram et soutient les organisations qui les aident au quotidien. Dans des conditions extrêmement difficiles, les organisations œuvrent chaque jour pour soulager les souffrances des populations frappées de plein fouet par la crise sécuritaire et humanitaire dans l’Extrême-Nord. Elle rappelle également sa solidarité envers la population centrafricaine réfugiée au Cameroun, pour que cette crise ne soit pas oubliée.

La cérémonie de signature est ouverte aux journalistes. Merci de confirmer votre présence : salsabil.chellali@diplomatie.gouv.fr / 696 094 777.

Distribué par APO pour Ambassade de France au Cameroun.