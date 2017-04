25 avril 2017

Kenya : au moins 24 morts dans un accident de la route

Au moins 24 morts dans un accident de route à Mombassa, au Kenya ©AFP



Nairobi (AFP)

Au moins 24 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un accident de la route impliquant un bus et un camion dans la nuit de lundi à mardi sur l’autoroute entre Nairobi et la seconde ville du Kenya, Mombasa (sud-est), a-t-on appris de source policière.

"C’est un très grave accident, dû à une collision frontale.Vingt-quatre personnes ont été tuées", a annoncé un responsable de la police de Kibwezi (sud), précisant que les blessés avaient été emmenés à l’hôpital de Malindi, sur la côte.