Le Grand Débat - 24/04/2017

Présidentielle française 2017



Retour sur le premier tour de la présidentielle qui s’est

déroulé, pour la première fois en France, sous le régime

de l’état d’urgence. En tête de ce premier tour, Emmanuel Macron qui recueille 23,9%d es suffrages, suivi de Marine Le Pen, créditée de 21,4 % des voix.

Premier constat majeur de ce premier tour : les deux

grands partis de gouvernement – Les Républicains et le

Parti socialiste – seront absents du second tour. Un fait

inédit dans l’histoire de la 5e République. Alors qu’une

nouvelle campagne commence pour le second tour, quels sont les grands enseignements de ce 23 avril ?

Invités :

Abdoulaye Bathily, Secrétaire de la section Parti

socialiste de L’Haÿ-les-Roses. Ancien adjoint au maire

de L’Haÿ-les-Roses de 2008 à 2014. Conseiller

municipal d’opposition à L’Haÿ-les-Roses depuis mars

2014

Asif Arif, Avocat au Barreau de Paris. Auteur

spécialisé sur les questions d’islam et de laïcité.

Directeur de la collection Religions & Laïcités aux

Editions l’Harmattan

Abel Boyi, Ancien chef de cabinet du maire (LR)

d’Asnières-Sur-Seine. Chargé de relations au sein du

Forum Politique Chrétien (FPC). Auteur de « La Jeunesse

des quartiers face aux défis du patriotisme et de la

cohésion sociale », chez Seed éditions

Lydia Samarbakhsh, Membre de l’exécutif national

du PCF (Parti communiste français). Responsable du

secteur International