24 avril 2017

Lancement de l’atelier interactif des femmes leaders malagasy sur leur participation aux processus décisionnels politiques ainsi qu’à l’affermissement de la démocratie apaisée à Madagascar

Quoi :

Plusieurs femmes leaders, issues de différentes institutions privées et publiques, participeront à l’atelier interactif orienté sur leur participation aux processus décisionnels politiques ainsi qu’à l’affermissement de la démocratie apaisée à Madagascar.

L’objectif est de cet atelier est de mettre en valeur les rôles et places des femmes leaders de Madagascar dans la promotion d’un environnement propice au dialogue, à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale, à la participation citoyenne, et à la démocratie apaisée.

Cet atelier s’inscrit dans une série d’initiatives de renforcement des capacités multi- acteurs, mis en place avec le concours du PNUD, en partenariat avec le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, après la visite du Secrétaire Général de l’ONU l’année dernière. Elle s’adresse à plusieurs acteurs et leaders d’opinion clés notamment, la société civile, les médias, les chefs religieux et traditionnels, ainsi que les femmes leaders ainsi concernées par les assises de ce jour.

L’atelier s’étalera du 25 au 26 février 2017.

Quand : Cérémonie d’ouverture le 25 Avril 2017

Où : Hôtel Ibis, Antananarivo.

Participants :

Programme des Nations Unies pour le Développement

Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Représentants des Institutions de la République

Femme leaders issues de différentes institutions privées et publiques

