Le Débat Africa N°1 - BBC Afrique - 22/04/2017

Une heure d’émissions pour comprendre l’Afrique contemporaine et les importantes mutations auxquelles elle fait face.

Chaque samedi de 12h00 à 13h00, BBC Afrique vous propose, en partenariat avec Africa No 1 Paris, Le Débat BBC Afrique/Africa No 1.

Le Débat Africa N°1 - BBC Afrique est une émission faite en partenariat entre les deux grands réseau de média africain et qui donne la parole à une personnalité pour analyser l’actualité.

Francis Laloupo est Journaliste, professeur de Géopolitique à l’I.P.J (Institut Pratique de Journalisme) et président de l’ORGAPE (Observatoire des Réformes et Géopolitiques d’Afrique et Partenaires d’Europe).

Lilianne Nyatcha est Journaliste-Reporter pour BBC Afrique à Dakar et présentatrice des journaux d’information de BBC Afrique.