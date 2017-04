22 avril 2017

Mercato : Ondoa-Onana, deux Lions sur le marché

Cousins et compatriotes, les Camerounais Fabrice Ondoa (Atlético Séville) et André Onana (Ajax Amsterdam) sont partis pour agiter le mercato d’été. Excellant durant la CAN, le premier s’est mis en quête de temps de jeu, tandis que le second attire des prétendants prestigieux.

> Lire la suite