Vendredi C’est Permis - 21/04/2017

Vendredi C’est Permis - 21 Avril 2017

L’actualité de la semaine analysée et commentée par les débatteurs polémistes

Karine Oriot, Journaliste, Présentatrice de l’émission « Regard extérieur » sur Canal 2 International

Patrick Mboyo, Juriste Spécialisé en Droit public. Enseignant en Droit constitutionnel et Relations internationales à l’Université d’Evry

Dieunor Excellent, Conseiller municipal d’opposition à Villetaneuse.Candidat aux prochaines élections législatives en France

Emmanuel Nkunzumwami, Membre du parti Les Républicains. Analyste politique et essayiste. Dernier ouvrage paru en janvier 2017 : « Les enjeux électoraux de Paris et la grande couronne » aux éditions L’Harmattan

Sommaire :

Spéciale Présidentielle française 2017

Attentat à Paris

. Les enseignements de la campagne du premier tour

. Le parti des indécis et abstentionnistes

. La démocratie « sondagière »

. Le rôle des médias dans la campagne

. Pronostics des débatteurs