21 avril 2017

Les Forces armées Royales du Maroc et les Forces américaines démarrent AFRICAN LION 17 AGADIR, MAROC

Près de 1.300 militaires en provenance des Etats Unis, Allemagne, Canada, Espagne, France, Mali, Mauritanie, Royaume Uni, Sénégal, et Tunisie se déplaceront vers plusieurs régions du Royaume du Maroc pour prendre part à l’AL17.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’organiser des formations conjointement avec nos partenaires marocains. African Lion nous permet d’améliorer nos capacités opérationnelles dans un environnement inconnu bien que non-austère », a indiqué le Commodore Leonard « Lenny » Lyon, Groupe des Forces interarmées multinationales African Lion.

AL17 est conduit par le Corps de Marines des Etats-Unis en Europe et Afrique et sponsorisé par le Commandement américain d’Afrique avec le soutien du Corps des Marines des Etats-Unis, de l’Armée américaine, de la Marine américaine, de l’Armée de l’air américaine et des Gardes nationales aériennes de l’Utah et du Kentucky. L’exercice recevra également le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis, du Bureau de la Coopération sécuritaire de Rabat et du Bureau de l’Attaché de Défense.

« Cette formation dote les membres de notre service de l’expérience en Opérations interarmées et interalliées pour le soutien de la coopération régionale avec les pays africains et autres partenaires internationaux en matière de sécurité ».

La fin de l’exercice est prévue le ou vers le 28 avril, date vers laquelle toutes les Forces américaines regagneront leurs bases d’attache à l’issue de l’exercice.

Pour les actualités, photos et vidéos de l’exercice, veuillez consulter le lien suivant : www.dvidshub.net/feature/AfricanLion.

Distribué par APO pour Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Maroc.