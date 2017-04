20 avril 2017

Neuf ministères africains participeront au Forum annuel africain sur l’énergie qui se tiendra à Copenhague au mois de juin

Les ministres africains de la République démocratique du Congo (RDC), du Botswana, du Burkina Faso, de l’Éthiopie, du Gabon, de Madagascar, du Maroc, du Rwanda et du Zimbabwe ont confirmé leur présence au Forum africain sur l’énergie (Africa Energy Forum, ou « AEF ») (www.Africa-Energy-Forum.com) qui se prépare à accueillir à Copenhague 2 000 décideurs issus du secteur de l’énergie africain au mois de juin prochain. L’AEF est un point de rencontre annuel dans le cadre duquel les décideurs du secteur de l’énergie africain peuvent explorer les possibilités d’investissement, former des partenariats et signer des accords.

Son Excellence le Dr Matusila Malungeni, ministre de l’énergie et des ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo (RDC), est le dernier à avoir confirmé sa participation. Dans le but d’obtenir des résultats économiques et sociaux positifs pour la RDC, le ministre présentera des solutions à court, moyen et long termes pour atteindre les objectifs d’électrification du pays, les plans d’allègement fiscal proposés aux fournisseurs d’énergie thermique, les incitations et le soutien proposés aux investisseurs et les stratégies visant à lever des fonds pour explorer le potentiel hydroélectrique du pays. « Nous souhaitons lever des fonds pour réaliser des études de faisabilité sur plus de 500 sites potentiellement propices au développement de l’hydroélectricité et de l’énergie solaire afin d’attirer plus efficacement les investisseurs. »

Une plateforme pour les étudiants africains

Dans l’optique de fournir une plateforme pour les futurs dirigeants du secteur de l’énergie, l’initiative EnergyNet (www.EnergyNet.co.uk) Student Engagement Initiative (ESEI) participera de nouveau au forum africain sur l’énergie cette année et permettra aux meilleurs étudiants africains dans les domaines du droit, des finances et de l’ingénierie de rencontrer les dirigeants du secteur et d’étudier les possibilités d’emploi futures. Le programme parraine 63 étudiants africains à ce jour et travaille en étroite collaboration avec les universités et les partenaires Aggreko et Norton Rose Fulbright afin de proposer des ateliers de formation sur place et des possibilités de rencontre avec les ministres africains de l’énergie.

L’énergie hors réseau abordée dans le cadre du forum africain sur l’énergie

« Le forum africain sur l’énergie se concentre principalement sur les projets de grande envergure et soutient le secteur public et le secteur privé pour développer des projets raccordés au réseau. Toutefois, étant donné que 600 millions de personnes sont dépourvues d’un accès à l’énergie de base en Afrique, les investisseurs envisagent la production d’énergie hors réseau pour les zones non desservies par les réseaux nationaux tenus pour acquis dans les pays en développement », a commenté Simon Gosling, directeur général d’EnergyNet.

Pour répondre à cette demande, le forum africain de l’énergie 2017 verra le retour du « village hors réseau » à titre de destination et de centre d’échanges pour l’accès à l’énergie hors réseau. La région comprendra des stands d’exposition destinés aux principales entreprises hors réseau, des opportunités de réseautage et des tables rondes portant sur l’ordre du jour de l’énergie hors réseau, des ateliers de démonstration et des séminaires présentant les solutions, les services et l’expertise propres à l’énergie hors réseau.

