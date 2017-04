21 avril 2017

Niger/Boko Haram : recensement des habitants et réfugiés de Diffa

Photo du 13 mars 2015 de déplacés et réfugiés ayant fui Boko Haram, dans le camp de Kabalewa au Niger dans la région de Diffa (sud-est) ©AFP



Niamey (AFP)

Le Niger va lancer une opération de recensement biométrique de la population dans la région de Diffa (sud-est), proche du Nigeria, qui abrite quelque 300.000 déplacés et réfugiés fuyant Boko Haram, a indiqué jeudi le ministère de l’Intérieur.

"Ce recensement que nous nous proposons de faire dans l’immédiat est un recensement à vocation humanitaire", a affirmé à la radio, Bazoum Mohamed, le ministre nigérien de l’Intérieur.

La région de Diffa, qui compte quelque 600.000 habitants, subit depuis 2015 des attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram.Elle abrite plus de 300.000 réfugiés et déplacés, dont des milliers vivent aux dépens d’une population locale déjà très pauvre, selon l’ONU qui demande à la communauté internationale d’accroître son soutien financier.

"Il s’agit d’avoir les informations les plus précises et les plus sûres sur les populations de la région de Diffa, quel que soit leur statut, que ce soit des résidents, ou des personnes déplacées nigériennes ou nigérianes", a expliqué le ministre.

Cette opération qui sera mené avec l’appui du Haut commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), permettra notamment "un meilleur suivi de l’aide humanitaire" aux populations "vulnérables" et un "suivi adéquat des mouvements des populations", a expliqué le ministre.

Il sera délivré "à chaque personne de plus de neuf ans, une puce qui contient toutes les informations" notamment "l’âge, la date de naissance et le profil social", a-t-il assuré.

Des actes de naissance, des certificats de mariages et de décès, des cartes d’identité nationale, des cartes de réfugié et des titres de séjour seront également établies gratuitement.On aura ainsi "une identification précise de chaque personne sur le territoire de la Diffa", a dit le ministre.