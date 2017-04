20 avril 2017

Six trafiquants présumés d’animaux arrêtés depuis février en Guinée

Gorille sur les pistes du Mont Mikeno dans le parc national du Virunga le 28 novembre 2008 ©AFP



Dakar (AFP)

Six trafiquants présumés d’animaux ont été arrêtés depuis février en Guinée, où plusieurs espèces protégées ont été découvertes dans des "zoos illégaux", a indiqué jeudi à l’AFP une ONG environnementale ayant conduit les enquêtes en collaboration avec la police.

"Sur quatre opérations menées en février, mars et avril, il y a eu six arrestations", a déclaré à l’AFP Charlotte Houpline, fondatrice et directrice de l’ONG de protection de l’environnement Wara Conservation Project en Guinée (Wara-Guinée).

Les dernières arrestations remontent au 12 avril, lors de deux opérations menées simultanément à Coyah, à l’est de Conakry, la capitale, et dans un village de la préfecture de Kindia (ouest)."Il y a eu quatre personnes arrêtées, dont un colonel", a indiqué Mme Houpline, jointe par téléphone à Dakar.

Les trois autres personnes interpellées sont des employés de l’officier.

Le militaire "gérait un zoo privé illégal" et "il gardait également beaucoup d’animaux chez lui, à environ 100 km du zoo", a dit Mme Houpline.

Les deux opérations ont impliqué des agents d’Interpol en Guinée, des Eaux et Forêts, de la brigade de répression du banditisme en plus des personnels de Wara-Guinée et du réseau Eagle regroupant une dizaines d’ONG en faveur de l’application de la loi pour la protection de la faune, selon un communiqué de l’ONG.

Elles ont permis de secourir plusieurs animaux, selon le texte : au zoo clandestin, "quatre chimpanzés adultes et jeunes, neuf crocodiles, une mangouste, une civette", sept tortues de trois espèces différentes et deux grues couronnées" ; au domicile du militaire, "un serval, un babouin, une grue couronnée, deux vautours et des perroquets".

Selon la même source, la plupart des animaux ont été relâchés dans un parc national, notamment les crocodiles, les tortues, la mangouste.Les grands singes ont été envoyés au sanctuaire du Centre de conservation pour chimpanzés (CCC) en Guinée, créé en 1997, qui les préparera à un retour à la vie sauvage

Deux autres importants trafiquant supposés, un père et son fils, ont été arrêtés lors de deux opérations en février et en mars, selon Mme Houpline et des communiqués de Wara-Guinée.

En février, le père, Abdourahmane Sidibé, a été appréhendé à Conakry après "cinq ans de recherche", dont un sous le coup d’un mandat d’arrêt international, après avoir fréquemment voyagé entre la Côte d’Ivoire, "et plusieurs pays africains, arabes et asiatiques".

En mars, le fils, Abdoul Salam Sidibé, a aussi été arrêté à Conakry après des années passées à brouiller ses pistes entre le Ghana, le Burkina Faso et le Mali.

Les deux hommes avaient été condamnés par contumace en août 2015 à cinq ans de prison en même temps qu’un complice présumé qui fut responsable national de la Cites (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).

Selon Wara-Guinée, Abdourahmane Sidibé était à la tête d’un réseau de trafiquants considéré "comme un des plus importants dans le commerce international d’animaux vivant sur le continent africain", avec "30 ans" dans le trafic d’animaux.

Depuis 2012, "environ 150 trafiquants d’animaux et braconniers (présumés) ont été arrêtés en Guinée" grâce aux actions de Wara et de ses partenaires, a affirmé Charlotte Houpline, estimant que ce pays ouest-africain était devenu "en quelque sorte un leader en Afrique" dans le domaine.

Les récentes arrestations "marquent une victoire dans la lutte contre la corruption et l’impunité des trafiquants, ils ont maintenant tous peur d’être arrêtés.C’est positif, mais c’est une bataille de longue haleine parce que certains se +délocalisent+", a-t-elle dit.