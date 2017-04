JDA - 20/04/2017

La solidarité internationale au service de l’éducation

L’association culturelle de solidarité internationale (Acsi) a pour but de venir en aide aux familles pour faciliter l’accès et la poursuite des études dans les pays défavorisés et notamment au Congo.

Que pensez-vous de ce genre d’initiative ? Comment la solidarité internationale, et les jeunes de la diaspora, peuvent-ils œuvré pour l’éducation ?

Nous en parlons avec Ruvie Gambia, président de l’Acsi