20 avril 2017

Rencontre de l'ambassadrice Nikki Haley avec le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat

Aujourd'hui, l’ambassadrice Nikki Haley a rencontré le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, et l'a félicité pour son nouveau rôle de dirigeant de l’organisation. Ils ont discuté de la manière dont les États-Unis et l’Union africaine pouvaient travailler ensemble pour promouvoir la paix, la sécurité et les droits de l’homme à travers le continent. L'ambassadrice Haley a salué le président Faki pour avoir fait du rétablissement de la paix au Soudan du Sud une priorité et l'a encouragé à mener des efforts pour obtenir justice pour les victimes de la guerre civile, maintenant dans sa quatrième année.

L'ambassadrice Haley a souligné le rôle important que l’Union africaine peut jouer dans la lutte contre le terrorisme dans la région. De plus, l'ambassadrice Haley a remercié l’Union africaine pour son engagement à assurer une meilleure responsabilité dans les opérations de paix et de sécurité en Afrique.

