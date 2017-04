Santé publique France : Vaccinations internationales et conseils aux voyageurs

Émission du jeudi 20 avril 2017

Podcast disponible en bas de page

Vaccinations internationales et conseils aux voyageurs

Invités :

Dr Assa Niakaté, médecin responsable du Centre de Vaccination Internationale Bertheau à Paris



Dr Catherine Goujon du Centre Médical de l’Institut Pasteur

Dr Sorge au téléphone, responsable du centre de vaccination internationale pédiatrique de l’hôpital Robert Debré

Voilà nous sommes au mois d’avril, et pour certains d’entres vous, c’est le moment de penser à préparer un voyage en Afrique pour retrouver la famille, les amis restés au pays. C’est également le moment de penser à prendre rdv avec votre médecin afin qu’il fasse le point de vos vaccinations obligatoires et recommandés, de vous prescrire les médicaments contre le palu pour vous et toute la famille, car personne n’est immunisé contre le paludisme.

Cette émission a été l’occasion pour nos invités de rappeler l’importance de bien préparer le voyage, de prendre toutes les précautions d’hygiène alimentaire, corporelle une fois sur place afin que les vacances soient réussies.

N’hésitez pas à réécouter l’émission, à consulter les informations ci-dessous et prendre rendez-vous avec un centre de vaccinations internationales dès maintenant.

Contacts utiles

Centre de vaccinations internationales Bertheau

13, rue Charles Bertheau 75013 Paris - Tél. : 01 45 82 50 00

Institut Pasteur

209-211, rue de Vaugirard 75015 Paris - Tél. : 08 90 71 08 11

Liste des centres de vaccinations internationales

www.mesvaccins.net/web/vaccinations_centers/75

Liste des centres de vaccination internationales et de pédiatrie

Hôpital Robert Debré – Paris 19° : 01 40 03 41 73

Hôpital Trousseau – Paris 12° : 01 44 73 60 10

Hôpital Jean Verdier – 93 : 01 48 02 66 66

Hôpital Louis Mourrier – 92 : 01 47 60 67 71