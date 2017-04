Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 19/04/2017

Présidentielle Française 2017

_

Nouvelle édition consacrée à la présidentielle dont le premier tour se tiendra ce 23 avril. Objectif des candidats dans cette dernière ligne droite : convaincre le grand nombre d’indécis dont le choix ou le non choix pèsera pour beaucoup dans le résultat. A la veille de ce scrutin, cet immuable constat : nul ne saurait se risquer à émettre un pronostic, tant les écarts sont serrés entre les principaux candidats. Sans compter la propension des électeurs à déjouer les prévisions « sondagières ». Dans cette édition : actualité de la campagne, évaluation des rapports de force à la veille du premier tour, et décryptage de quelques programmes de candidats.

_

Invités :

Ian Brossat, Conseiller de Paris et adjoint à la maire de Paris, chargé du Logement et de l’Hébergement d’urgence. Membre du Parti communiste français, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Candidat aux élections législatives dans la 17ème circonscription de Paris

Dominique Bourse-Provence, Secrétaire départemental du Front national dans le Val de Marne. Conseiller régional et Responsable du Front Syndical

Benjamin Bibas, Journaliste et documentariste. Militant écologiste, soutien de Benoît Hamon.

Malik Yettou, Conseiller municipal à Saint-Maurice (94). Ancien membre du PS, actuellement membre du groupe Les Républicains à la Mairie de Saint-Maurice