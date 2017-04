Yes Papa C KDO - 19/04/2017

Présentation de l’émission

Nouveau : retrouvez l’émission sur Facebook !! http://www.facebook.com/yespapackdo "Mon émission, c’est une émission kpakpato, c’est à dire, on te demande rien mais tu dis. Tu dis tout sur tes voisins, sur les gens... Moi, je donne des solutions à tous les problèmes des gens, tous les problèmes, pour tout le monde : bébé, enfant, papa, adolescent, avant-ado, tout le monde, on s’en fout, c’est une émission, on s’en fout, tant que la bouche s’ouvre, on dit, même quelqu’un qui veux bailler, il baille à l’antenne ça nous suffit !" Patson

Présentation de l’animateur

Patson, de son vrai nom Patrice Mian Kouassi, qui est surnomé "Beau goss" et ennemi des jeunes femmes, est un humoriste ivoirien ayant un jeu de jambes connu de tous. C’est l’un des humoristes les plus expérimentés du Jamel Comedy Club. Il fait ses débuts dans une troupe de théâtre en Côte d’Ivoire. Il est installé en France depuis une vingtaine d’années. Parallèlement à sa carrière d’expert automobile en moteur diesel (sic), il participe à des ateliers de théâtre et suit des cours au Point Virgule et dans un café-théâtre où il est parrainé par Sylvie Joly.