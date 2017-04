19 avril 2017

12ème édition SIAM 2017

L’édition 2017 du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) sera une nouvelle occasion de mettre en lumière le partenariat renforcé entre la FAO et le Maroc dans le secteur du développement rural, agricole et alimentaire.

En marge des manifestations organisées durant cette 12ème édition du Salon, une cérémonie de signature de trois accords de partenariat sera au programme en présence de S.E.M Aziz Akhannouch le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développent Rural et des Eaux et Forêts et de Monsieur Michael George Hage Représentant de la FAO au Maroc.

Après la mise en œuvre réussie du premier Cadre de Programmation Pays (CPP) qui a couvert la période 2013-2016, un nouveau Programme sera prêt pour signature qui sera étalé sur une période de quatre années de 2017 à 2020. Il s’agit d’un accord de partenariat qui définit les priorités de coopération entre le gouvernement marocain et la FAO. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération Sud-Sud deux accords seront signés entre le Maroc et la FAO bénéficiant le Swaziland et le Mali.

Quoi : Cérémonie de signature de trois accords de coopération entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le gouvernement marocain

Où : Salle ARGANIER, Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) - Meknès

Quand : Le jeudi 20 Avril 2017, à 12h00

Monsieur Michael George Hage, Représentant de la FAO au Maroc, donnera un point de presse à la fin de la cérémonie devant la Salle pour répondre aux questions des journalistes.

Distribué par APO pour Food and Agriculture Organization (FAO).