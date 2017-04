Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 18/04/2017

Le défi de la sécurité alimentaire en Afrique

Méthodes agricoles sous-développées, exode des agriculteurs vers des espaces leur offrant de meilleurs moyens de subsistance, effets du changement climatique plus prononcés en Afrique qu’ailleurs, et une population qui augmente à un rythme tel que les pays risquent de ne pas pouvoir produire la nourriture dont ils ont besoin… Alors que le continent est confronté depuis une vingtaine d’années aux drames silencieux de la faim et de l’insécurité alimentaire, quelles sont les mesures initiées par les pouvoirs publics pour enrayer ce phénomène ? Comment expliquer la difficulté à résoudre les carences des moyens internes de production ? L’agro-industrie est-elle une réponse aux besoins alimentaires des populations ? Comment engager des politiques nationales permettant d’atteindre la souveraineté alimentaire ?

Invités :

Roland Portella, Consultant. Président de la Cade (Coordination pour l’Afrique de demain)

Aïssata Diakhité, Directrice de Zabaan Holdings, une entreprise de production et de transformation agricoles

Moussa Seck, Président de PANAAC (Consortium Pan Africain de l’Agro-business et de l’Agro-industrie)