18 avril 2017

Le Président de la République reçoit les Lions du District 403 B

Le District 403 B du Lions International tiendra son 3ème congrès à Antananarivo, partir de demain 19 avril. Une délégation de ce District est venue rendre une visite de courtoisie au Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, ce 18 avril, au palais d’Iavoloha.

Le Gouverneur de ce District 403 B, Fidy Rakotozafy, a présenté, ors de la rencontre, les activités mises en œuvre, le 3ème Congrès, et les autres moments forts, dont l’inauguration de la Place du Lions Club d’Antananarivo, le défilé de plus de 300 membres d’Anosy au Carlton, ainsi que l’élection du nouveau Gouverneur qui aura lieu ce vendredi. La délégation s’est réjouie du partenariat de 60 ans avec le Gouvernement, dont le plus grand projet est la lutte contre la cécité évitable puis le financement du dépistage et l’opération cataracte, dont ont bénéficié plus de 72.000 personnes. Une action est également menée contre la rétinite diabétique. Par ailleurs, des activités sont mises en œuvre en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale pour la sauvegarde de la vue de tous les enfants de 6 à 14 ans, et la construction de plusieurs écoles à travers l’Ile.

