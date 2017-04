18 avril 2017

RDC : fin de conflit annoncée au Kasaï, nouveau chef coutumier

Vue aérienne de la ville de Kananga, capitale de la province du Kasaï central, le 11 janvier 2013, en RDC



Kinshasa (AFP)

Le successeur d’un chef coutumier défunt dont les partisans s’affrontent avec les forces de sécurité congolaises, a été désigné à la suite de déclarations laissant entrevoir la cessation des violences, a-t-on appris mardi de source officielle.

"L’arrêté qui désigne Jacques Kabeya Ntumba, chef coutumier de Bajila Kasanga pour succéder à Jean-Pierre Mpandi est signé.On attend son arrivée à Kananga pour le lui remettre", a déclaré à l’AFP Louis d’Or Balekelayi, conseiller en communication du ministre de l’Intérieur congolais.

Cette annonce intervient après la remise du corps, réclamée par ses partisans, à sa famille samedi du chef défunt Kamwina Nsapu, de son vrai nom Jean-Pierre Mpandi.Kamwina Nsapu avait été tué en août par l’armée, et la non restitution de sa dépouille avait déclenché un conflit entre ses partisans et les forces de sécurité dans la région du Grand Kasaï (centre),faisant des centaines de morts.

"Le corps de Kamwina Nsapu a été exhumé et remis samedi à sa famille qui l’a enterré dans son village", a indiqué M. Balekelayi.

Le lendemain, un porte-parole de la famille régnante a déclaré "solennellement la fin de la guerre contre le gouvernement" à la télévision d’État.

Mardi, dans une déclaration sur la télévision d’État, le ministre de l’Intérieur, Ramazani Shadary a estimé que la restitution du corps du chef, son enterrement conformément aux rites coutumiers et la désignation d’un successeur à la tête des Bajila Kasanga, (la communauté de Kamwina Nsapu) marquait la fin du conflit, qui a fait des centaines de morts.

L’ONU a indiqué début avril avoir découvert 23 fosses communes au Kasaï.Le corps de deux enquêteurs missionnés par le secrétaire général de l’ONU dans le Kasaï ont été retrouvés le 28 mars, seize jours après leur enlèvement avec quatre accompagnateurs congolais.

La rébellion Kamwina Nsapu a été accusée par l’ONU de recruter des enfants et d’avoir commis de nombreuses atrocités.En face, les forces de l’ordre se voient reprocher par l’ONU de faire un usage disproportionné de la force contre des miliciens armés essentiellement de bâtons et de lance-pierres.Elles ont été mises en causes en février sur internet dans des vidéos montrant des massacres présumés de rebelles.