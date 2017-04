18 avril 2017

Semaine Africaine de la vaccination : Le vaccin contre le cancer du col de l’utérus sera déployé au Sénégal

Dans le cadre de la 7ème Semaine Africaine de la vaccination (SAV), qui se déroulera du 24 au 30 avril, le Docteur Ousseynou Badiane (Chef de la division de l’Immunisation et Coordonnateur du Programme élargi de vaccination - PEV) et le Professeur Mamadou Diop (Chef de service de l’oncologie, Hôpital Le Dantec) invitent la presse sénégalaise à participer à une séance d’information sur le bilan des maladies cancéreuses au Sénégal et sur le calendrier relatif à l’introduction du vaccin contre le cancer du col de l’utérus pour l’année 2017-2018.

Attention : Seuls les journalistes accrédités pourront assister à l’événement.

Pour solliciter une accréditation, veuillez cliquer sur ce lien : http://APO.af/Eiwvkm.

Quand : Jeudi 27 avril de 17h00 à 18h00

Où : King Fahd Palace, Salon Ziguinchor



Qui : Docteur Ousseynou Badiane (Chef de la division de l’Immunisation et Coordonnateur du Programme élargi de vaccination - PEV) et Professeur Mamadou Diop (Chef de service de l’oncologie, Hôpital Le Dantec)

La Semaine Africaine de la vaccination (SAV) du Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique vise à sensibiliser la population à l'importance de la vaccination pour les personnes de tous âges et à augmenter les taux de vaccination contre les maladies pouvant être évitées par la vaccination. Cette année, la Semaine Africaine de la vaccination est célébrée sous le slogan « Les vaccins protègent tout le monde, faites-vous vacciner ! ».

Le cancer du col de l’utérus est l’un des cancers gynécologiques les plus fréquents au Sénégal. Ainsi le pays a fait de la lutte contre le cancer du col de l’utérus une des priorités de son programme national de développement sanitaire (PNDS).

La séance d’information, parrainé par MSD (www.MSD.com) sera l’opportunité pour le public d’apprendre plus sur les résultats de la phase pilote de vaccination contre les infections dues au VPH, principale cause du cancer du col de l’utérus et la stratégie du ministère de la santé pour combattre cette maladie.

