18 avril 2017

Une liste très pertinente d’intervenants et de sujets pour le 16ème Africa Independents Forum

ITE Group plc (www.ITE-Exhibitions.com), organisateur de l’Africa Independents Forum (www.Africa-IndependentsForum.com), a annoncé la finalisation du programme et a confirmé les intervenants pour la 16ème édition du forum, qui aura lieu les 24 et 25 mai à Londres.

Étant l'un des événements les plus importants du calendrier international du pétrole et du gaz, le 16ème Africa Independents Forum réunit toutes les parties prenantes de l'industrie pétrolière et gazière amont de l'Afrique pour examiner l'état de l'industrie et échanger des idées sur les opportunités clés pour l'avenir.

Le programme de deux jours, conçu autour du thème « Identifier le futur du continent pour l’industrie pétrolière et gazière amont », débutera avec l’intervenant principal David Fassom, Directeur de Stellar Energy Advisors Ltd à Londres, présentant un aperçu du marché du pétrole et du gaz en Afrique.

Partagés en six sessions, les sujets traités au cours des deux jours couvriront les aspects cruciaux de l'industrie, ainsi que les défis actuels et futurs tels que l'exploration, le développement et la production, les atouts du pétrole et du gaz dans l'Afrique subsaharienne émergente et sous-évalués, mais aussi le potentiel inexploité en Afrique, la stratégie d'E & P et l'investissement dans les entreprises, les finances, les risques et les contrats (Voir le programme complet) (https://goo.gl/HeSnGZ).

Les participants bénéficieront d’analyses inestimables des intervenants internationaux de haut niveau impliqués dans l'industrie amont en Afrique, comme James Phillips, Président et PDG, Africa Energy Corp, Le Cap ; Maggy Shino, Commissaire au Pétrole, Ministère des Mines et de l'Énergie, Namibie ; Carlos Zacarias, Président, Instituto Nacional de Petroleo, Mozambique ; et Jim Baban, Directeur Général, Heritage Oil, St. Helier, entre autres (Voir la liste complète des intervenants) (http://APO.af/cRCZgr).

Le deuxième jour, en séance 5, Anthony Gilby, PDG et Directeur Général de Tlou Energy, Brisbane, présentera les projets de développement de gaz de la société. « Nous croyons que Tlou est bien placé pour faire avancer le projet d’une centrale de production d’électricité à partir de gaz à Lesedi pour une mise en service en 2019, après une demande de proposition du gouvernement du Botswana pour la production de 100MW. En plus de s’être associé à Independent Power Corporation en tant que partenaire de développement. »

Une « Perspective pour les Indépendants en Afrique subsaharienne » sera présentée par Gail Anderson, Directrice de la recherche chez Wood Mackenzie, conseil renommé du secteur des ressources. Dans ses perspectives d'entreprise mondiales pour 2017, Wood Mackenzie prévoit que, pour la première fois depuis le ralentissement, l'industrie du pétrole et du gaz enregistrera une trésorerie positive, en précisant que certains indépendants internationaux mais aussi les principaux acteurs américains non conventionnels afficheront les meilleures performances sur les indicateurs de croissance de la production, des sujets qui seront examinés de plus près pendant le forum.

Jasper Peijs, Vice-Président d'Exploration Africa à BP, s'adressera aux membres du Club PetroAfricanus – le réseau le plus ancien établi en Afrique – lors du 79ème dîner PetroAfricanus, organisé par ITE au Waldorf Hilton le premier soir du forum.

Sandy Stash, Vice-Président Groupe pour la sécurité, le développement durable et les affaires extérieures de Tullow Oil à Londres, est l’invitée au 8ème déjeuner Global Women in Petroleum & Energy Club, conçu pour mettre en réseau les femmes du milieu du pétrole, du gaz et de l'énergie. Également au Waldorf, il est co-organisé par ITE et Frontier Communications.

Plus qu’une plate-forme pour mettre en contact les indépendants des entreprises, les compagnies internationales du pétrole, du gaz et de l'énergie, les représentants des gouvernements, leur permettant d’étendre leur réseau, de présenter leurs projets, de proposer de nouvelles affaires et de conclure des contrats de partenariats et d’investissement, le 16ème Africa Independents Forum offre également des opportunités d'exposition et de sponsoring pour les entreprises qui souhaitent promouvoir leurs services à un public de haut niveau.

Pour plus d'informations : www.Africa-IndependentsForum.com.

Contacts presse :

Sonika Greyvenstein

Tél : +27 11 880 7052

Sonika.Greyvenstein@ITE-Events.com

Amanda Wellbeloved

Tél : +27 11 880 7052

Amanda.Wellbeloved@ITE-Events.com

Bureau Londres : +44 207 596 5076

